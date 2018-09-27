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Vitraspor Türkiye Ziraat Kupası'na 3'üncü turda veda etti

Türkiye Ziraat Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında 70 dakika 10 kişi oynayan Vitraspor, Spor Toto 1.

Türkiye Ziraat Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında 70 dakika 10 kişi oynayan Vitraspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a 1-0 yenilerek, kupaya veda etti.


Bozüyük İlçe Stadı'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor Türkiye Ziraat Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a 1-0 yenilerek, kupaya veda etti. Maçın orta hakemi Mert Güzenge'nin başlama vuruşuyla başlayan maçın ilk dakikalarında iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 20'inci dakikasında Vitrasporlu Oğuz Çelik bir pozisyon sonrası direk kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık sonuçla bitti. Maçın ikinci yarısında da 1 kişi eksik oynamanın zorluğunu çeken Vitraspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a fazla gol şansı vermedi. Maçın 82'inci dakikasında gelişen bir Denizlispor atağında tecrübeli oyuncusu Burak Çalık ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra maçta gol olmazken, Denizlispor maçı 1-0 kazanarak, Türkiye Ziraat Kupasında bir üst tura yükseldi.


Maçı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Vitraspor ve Denizlisporlu yöneticiler ile çok sayıda taraftar izledi.

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