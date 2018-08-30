Vitraspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst turda

tura yükseldi.

Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Vitraspor, 43. dakikada Atillay Malkoç’un attığı golle 1-0 öne geçerken, rakip ekip 45. dakikada Ufuk Gülez’in ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı. İlk yarı berabere sonuçlanırken ikinci devrede taraftar desteğini de arkasına alan Vitraspor, maçın 55. dakikasında Hakan Demir ile durumu 2-1’e getirdi. Bu golden 9 dakika sonra Belediye Derincespor Ufuk Gülez ile durumu 2-2’ye getirdi. Yediği gol sonrası baskılı bir futbol sergileyen Vitraspor mücadelenin 79. dakikasında Atillay Malkoç ile bir kez daha öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Vitraspor maçı 3-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tura yükseldi.

Sakarya bölgesinden Levent Gümüşdere’nin yönettiği karşılaşmayı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ile çok sayıda taraftar izlerken, maç sonunda büyük coşku yaşandı.