Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 14:02

Vitraspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst turda

Bilecik’in Bozüyük ilçesi temsilcisi Vitraspor, Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor’u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda 2.

Vitraspor Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst turda

30 Ağustos 2018 14:02

tura yükseldi.


Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Vitraspor, 43. dakikada Atillay Malkoç’un attığı golle 1-0 öne geçerken, rakip ekip 45. dakikada Ufuk Gülez’in ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı. İlk yarı berabere sonuçlanırken ikinci devrede taraftar desteğini de arkasına alan Vitraspor, maçın 55. dakikasında Hakan Demir ile durumu 2-1’e getirdi. Bu golden 9 dakika sonra Belediye Derincespor Ufuk Gülez ile durumu 2-2’ye getirdi. Yediği gol sonrası baskılı bir futbol sergileyen Vitraspor mücadelenin 79. dakikasında Atillay Malkoç ile bir kez daha öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Vitraspor maçı 3-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tura yükseldi.


Sakarya bölgesinden Levent Gümüşdere’nin yönettiği karşılaşmayı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ile çok sayıda taraftar izlerken, maç sonunda büyük coşku yaşandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç