Vitraspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst turda

Bilecik'in Bozüyük ilçesi temsilcisi Vitraspor, 3. Lig temsilcisi Ankara Adliyespor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Ankara OSTİM Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında Vitraspor, Ankara Adliyespor'u normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 4-3 yenerek üçüncü tura yükseldi. Alınan galibiyet takım oyuncuları ve ilçede büyük bir sevinçle karşılanırken, üçüncü turdaki rakibi ilçe halkı dört gözle bekliyor.