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22 Haziran 2017 16:57

Yalnız yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bilecik’te 84 yaşındaki yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinin banyosunda damadı tarafında ölü bulundu.

Yalnız yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

22 Haziran 2017 16:57


Alınan bilgilere göre; Gölpazarı İlçesine bağlı İncirli Köyü’nde ikamet eden 84 yaşındaki Mustafa Nuri Kurt’un sabah balkona çıkmamasından şüpheliler damadı Kemal İstekli hemen kayınpederinin evine gitti. Eve giren İstekli, yaşlı adamı banyoda yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Durumdan hemen polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar. Gölpazarı Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından merhumun naaşı Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ölümle ilgili soruşturma başlatırken, merhumun kesin ölüm nedeni için cenazesi Gölpazarı’ndan Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Öte yandan damat Kemal İstekli ile kayınpederinin evinin yakın olduğu, her sabah evinin balkonuna çıkan yaşlı adamı bu sabaha balkonda göremediği için eve girdiği öğrenildi.




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