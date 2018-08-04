Yapılandırma fırsatını değerlendirme çağrısı

Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi’ne ait borçlarını yapılandırılabileceği belirtilen açıklamaya göre, kurum borçları 6, 9, 12 ve 18 aya kadar taksitlendirilip ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Ayrıca taksitler iki ayda bir ödenecek. Peşin ödemelerde indirimlerin uygulanacağı borçların yapılandırılması işlemleri için son başvuru tarihinin ise 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların ödemelerini hafta içi mesai saatleri içerisinde Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği’ne, Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada 7 gün 08:00 ile 23:00 saatleri arasında gişeden ve yeni kapalı pazardaki gişeden salı ve cumartesi günleri saat 08:30 ile 16:30 saatleri arasında rahatlıkla işlem yaptırabilecekleri bilgisine yer verildi. Öte yandan vatandaşların herhangi bir soru ve önerileri için Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Şefliği’ne başvurabileceği belirtildi.