Yaralanan sürücü eşinin elini bir an olsun bırakmadı

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Suat T. yönetimindeki 26 UE 223 plakalı kamyonet ile karşı istikamette seyir halinde bulunan Süleyman Y. yönetimindeki 11 AJ 824 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman Y. yaralanırken, arkasında yolcu olarak oturan eşi Gülay Y. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kamyonet sürücü Suat T. kazayı yara almadan atlatırken, yaralı Süleyman Y. yerde yatarken eşinin elini tutarak, olayın şoku ile "Sen gel yanımda gel, ne oldu böyle" gibi sorular sordu. Eşinden "Ben sana anlatacağım" cevabını alan yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ambulansına binene kadar eşinin elini bırakmadı.

"Şuurunu kaybetmiş, kafalarında kask da yoktu"

Olayın görgü tanığı Selçuk Metin, motosiklet sürücüsünün aşağıdan yukarı doğru sallandığı ifade ederek, "Arkasında eşi vardı. İki kişiydiler. Şu köşede kafa kafaya çarpıştılar arkamı döndüm yerde. Hemen gittik yardımcı olduk, 112’yi çağırdık. Yerde yatıyordu ama hani şuurunu kaybetmişti başka bir şey yok. Kask yoktu. İkisinde de yoktu. Kask var ama takmamışlar. Çünkü buradan geçerken ben gördüm kask yoktu kafalarında" dedi.

Öte yandan polis kaza yerinde incelemeleri yaptıktan sonra kamyonet sürücüsü Suat T.’ye alkol kontrolü yaptılar. Suat T. daha sonra Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.