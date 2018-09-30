Yarım asırlık süpürgeci

Bilecik'te babasından öğrendiği süpürgecilik mesleğini 50 yıldır yapan 84 yaşındaki Mustafa Ay, Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret edenlere mesleğini anlatıyor.

Süpürge ustası Mustafa Ay, Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yaşayan Şehir Müzesi'nde gelen ziyaretçilere süpürgecilik mesleğinin püf noktalarını anlattı. Süpürgecilik mesleğini babasından öğrendiğini aktaran Ay, "30 sene muhtarlık yaptım. En nihayetinde seleciliği, sepetçiliği yapamaz olduk gençlere bıraktık. Köylerde şimdi elektrikli süpürge olduğu için buna ihtiyaç kalmadı. Onun için geldik köyden buralara. Bunları bilmeyenler bizi çağırarak 'hacı amca gel, muhtar amca gel bize sepet yap, sele yap, saman yap' dediler. Bunlarla uğraşırdık. Artık bunların üzerinde duran yok, yapan yok. Yeni, yeni süpürgeler çıktı bunlara ihtiyaç kalmadı. Ne yapalım bıraktık geldik hepsini. Ben emekliyim. Beni her gün müzeye çağırsalar gelirim. Yapmayı, göstermeyi para istemem, maaşım var benim. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunu yapanlar gösterenler eskiden bunları yapıyorlarmış. Yapsınlar, görsünler. Bunlar eski kültürler. Ben bunu babamdan gördüm. Eşimizden, dostumuzdan, akrabamızdan gördüm, öğrendik. Bizden de bundan sonraki nesiller görsünler onlar yapsınlar, öğrensinler” dedi.

"Evlerimizde daha çok elektrikli süpürge kullanıldığından süpürgeye ihtiyaç olmamakta”

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Yurdanur Kırlı ise yapılan etkinlik hakkında bilgi vererek, "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi olarak ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' projesi kapsamında düzenlediğimiz Ehl-i Sanat etkinliklerimizden şimdi sıra süpürge yapımında. Köylerimizi araştırdık. Maalesef ki 80 yaş altında kimseyi bulamadık süpürge yapımını bilen. Kişilere sorduğumuzda ya babam yapıyordu diyor, ya dedem yapıyordu demekte. Sağ olsun Kepirler Köyü'nden 84 yaşındaki Mustafa Amcamızı bulduk. Tabii ki çok yaşlandığı için artık tamamen elleri süpürgeyi sıkamamakta. 10 senedir süpürge yapmamakta, fakat yıllarca bunu yapmış ve çevresine de evlerinde kullanmaları için yapmış. Ticaret olarak bunu bizim köylerimiz çok yapmadı Bilecik'in köyleri. Fakat herkes bütün haneler evin ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla hep süpürge yapmayı bilen köylerimizde insanlar mevcuttu. Dediğim gibi maalesef ki 80'in üstündeki dedelerimiz kaldı sadece süpürge yapımını bilen. Yeni nesil bu sanatı bilmemekte, unutturmamaya çalışıyoruz. Tabii ki evlerimizde de daha çok elektrikli süpürge kullanıldığından da süpürgeye ihtiyaç olmamakta ve bunların hepsi arz talep meselesi. İnsanlarımız bunu arz etmedikçe de talep oluşmamakta” şeklinde konuştu.