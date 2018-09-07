Yarışarak hünerlerini sergilediler

Bozüyük Belediyesi yaz spor okullarının yüzme kursları yaz sezonunun ardından kızlar ve erkekler olarak iki ayrı kategoride düzenlenen yüzme yarışmaları ve sertifika töreni ile sona erdi. Kurs bitiminde yüzmeyi iyi derecede öğrenen erkek grubundan 26 öğrenci, kızlar grubundan ise 70 öğrenci yarıştı. Kıyasıya bir mücadelenin ardından erkekler grubunda ilk 3 dereceye giren öğrenciler madalya ve sertifikalarını Bozüyük Belediye Başkan Yarımcısı Rasim Keskin’in elinden aldı. Kızlar grubunda dereceye giren öğrenciler de madalya ve sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz’un elinden aldı. Yarışmaya giren fakat dereceye giremeyen öğrencilere de madalya ve sertifikaları yüzme antrenörleri tarafından takdim edildi. Yarışmalara katılmayan ancak kursu başarı ile bitiren öğrenciler de düzenlenen törende sertifikalarına kavuştu. Başkan Yardımcıları Keskin ve Oğuz minik sporcuları tek tek tebrik ederek kendilerine hayat boyu başarılar diledi.

Etkinliğe başkan yardımcıları Rasim Keskin ve Barış Oğuz’un yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili Esat Zencir, antrenörler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Bozüyük Belediyesi yüzme havuzu, kursların tamamlanmasının ardından Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri kadınlara, Salı, Perşembe ve Pazar günleri de erkeklere hizmet verecek.