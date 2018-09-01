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01 Eylül 2018 17:50

Yasak bitti, Bilecik’te balık tezgahları şenlendi

Bilecik’te, denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balık çeşitleri tezgahlarda yer almaya başladı.

Yasak bitti, Bilecik’te balık tezgahları şenlendi

01 Eylül 2018 17:50


1 Eylül itibariyle balıklarda av yasağının bitmesiyle tezgahların balık çeşitleriyle renklendiğini belirten balıkçı Celal Karakaya, ilk günde vatandaşların hamsiyi talep ettiğini anlattı. Karakaya, "Vatandaşlar ilk balığa büyük rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar bugün için biraz pahalı olsa da ileri ki günlerde fiyatlarda gözle görülür düşüklük olacaktır. Karadeniz hamsi 15 TL, sardalya 20 TL, Karadeniz palamut tane 10 TL, çupra ve levrek ise 30 TL’den satılıyor. Bu sene balık sezonundan biz balıkçılar çok umutluyuz" dedi.




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