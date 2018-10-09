Yasak var ama, uyan yok

Bilecik'te günün belli saatlerinde şehir merkezine ağır tonajlı araçların geçişine konulan yasaklamanın ardından kamyon sürücüleri uyanıklık yaparak sokak araları kullanıyor. Bu da trafiğin aksamına neden oluyor.

Bilecik İl Trafik Komisyonunca, şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla,1 Ocak 2017'den itibaren hafta içi ve hafta sonu 16:00 ila 19:00 saatleri arasında kamyon ve daha büyük araçların şehir içine girişleri yasaklanmıştı. Bunu bilen uyanık sürücüler şehir içine girmemek için Hamsu Köprüsü çıkışında Futbol sokağa giriş yaparak ekipleri atlatıyorlar. Bu sokak üzerinde bulunan Kozabirlik İlkokulu bulunması sebebiyle veliler bu druruma tepki gösterirken, sağlı sollu park edilen yolun daralması ile bir de bu araçlar geçmes trafiği durma noktasına getiriyor.