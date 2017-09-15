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15 Eylül 2017 16:49

Yaşar Doğu Caddesi tamamen yenileniyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında Yaşar Doğu Caddesi de revize edilerek yepyeni ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Yaşar Doğu Caddesi tamamen yenileniyor

15 Eylül 2017 16:49


4 Eylül Mahallesi’nde bulunan ve mahallenin en uzun caddelerinden biri olan Yaşar Doğu Caddesi’nin revize edilmesi projesi kapsamında devam eden çalışmalarda projenin Arıklar Caddesi tarafındaki bölümü tamamlanırken ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 1160 metre uzunluğundaki caddenin üst yapısı ile birlikte alt yapısı da tamamen yenileniyor.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bozüyük’ün prestij caddelerinden biri olarak anılmaya başlayacak olan Yaşar Doğu Caddesi’nin yeni görünümü mahalle sakinlerinin de beğenisini kazandı.




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