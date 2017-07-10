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10 Temmuz 2017 15:21

Yaşayan Şehir Müzesi hafta sonu konuklarını ağırladı

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi hafta içi ve hafta sonu şehir içi ve dışından olmak üzere konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Yaşayan Şehir Müzesi hafta sonu konuklarını ağırladı

10 Temmuz 2017 15:21


Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 100 yıllık yakın tarihin değerleri bulunan Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerini tüm ülkeye yansıtmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından; ’’Geçmişini Bil Ki Geleceğe Sağlam Basasın’’ düşüncesiyle gerçekleştirilen Yaşayan Şehir Müzesi İstanbul, Ankara Çanakkale, Bursa, Yalova ve Konya başta olmak üzere birçok şehirden gelen turlara ev sahipliği yapıyor. İçerisinde Bilecik’i tanıtıcı yazılı ve görsel ögelerin yanı sıra Bilecik ve yakın çevresinin kültürel ve sosyal hayatından alınmış örnekleri sergileyen Yaşayan Şehir Müzesi geçtiğimiz hafta sonu, Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen turlar ile Bilecik’e gelen konuklarını ağırladı.


Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret eden konuklar, yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.


Öte yandan, son yıllarda tanıtım ve turizm alanında birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Yaşayan Şehir Müzesi ile önümüzdeki dönemlerde de birçok şehirden gezi turlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceği belirtildi.




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