Yaşayan Şehir Müzesi'nde geleneksel kına gecesi izleyenleri mest etti

Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi tarafından hayata geçirilen "Yaşayan Şehir Canlanıyor" projesi kapsamında düzenlenen geleneksel kına merasimi ziyaretçileri mest etti.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, kız ve erkek tarafından konuklar ile davetliler katıldı. Gerçekleştirilen nişan merasiminde temsili kayınvalide olan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can gelin annesi olurken, Vali Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın elti, Milletvekili Selim Yağcı'nın eşi Fatma Yağcı hala ve Müze Sorumlusu Yurdanur Kırlı ise görümce oldu. Geline sırasıyla gelin hamamından çıkartılıp giydirme, tel sarma, kadife kıyafet giydirip gelin çevirme ve kına gecesi yapıldı.

"Amacımız güzel geleneklerimiz tekrar hatırlatmak ve yaşatmaktır''

Etkinlik hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Yurdanur Kırlı, amaçlarının güzel gelenekleri yaşatmak ve tekrar hatırlatmak olduğunu kaydetti. Müzede gelenekleri bir bir yaşatmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Kırlı, şunları söyledi:

"Geleneklerimizi Yaşatıyoruz projesi kapsamında düzenlediğimiz 'Müzemiz Canlanıyor' etkinliklerimizden geçen gün çeyiz sermeyi göstermiştik. Bugün ise kına gecesini canlandıracağız. Kına gecesinin de öncesini ve sonrasını da canlandırmak istiyoruz. Az önce gösterdiğimiz etkinlik hamamdan çıkma adetiydi. Gelinin hamamdan çıkışını ve giysilerini giyişini gösterdik. Bundan sonraki olayımız geline kadifelerini giydirip dolanması olacak ve tel sarmasını göstereceğiz. Ardından kına gecesini canlandıracağız. Geline kına yakımı, kaynananın avucunun içine altın koyması, gelini ağlatması ve gelinin duvağının üzerine fıstık ve şeker koymasını göstereceğiz. Pazar günü ise gelin alması yani gelinlikli kıyafet göstereceğiz. Gelinlikleriyle birlikte bu seferde tekrar oynatma yapılıp kayınvalide, akrabalar ve misafirler geline takı töreni yapacaklar. Önce kaynana Bilecik'in adetlerini takacak. Bilecikimizin adetleri olan beş bilezik, beşi bir yerde, küpesi, yüzüğü, künyesi bunların hepsini takmış olacak. Misafirlerde tabi küçük altın, para ne isterlerse ne arzu ederlerse takabilecekler. Böyle bir etkinlik yapacağız. Biz istedik ki müzeye gelen ziyaretçilerimiz bu etkinliğimizi görsünler. Kına gecesini yaşamamış ya da yaşamayacak olan kişiler yaşamış olsunlar. Hep birlikte kına gecesini müzemizde gerçekleştirelim istedik" dedi.

"Bilecik 81 ilde tek bir özelliğe sahip olan şehir"

Kırlı, Bilecik'in Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesim noktaları üzerinde olduğunu kaydederek, "İçindeki ayrıntılar Bilecik'e has özellik. Çünkü az önce söylemedim döşek üzerinde geline kına yakacağız. Bu her yerde olan bir adet değildir. Döşeğin üzerinde gelin dövme, kınayı yakma ya da avucuna bulgur koyup kaynanayla oynatma bereket olsun diye. Bunlar çoğu çevrede olan adetlerimiz değil. Bilecik adetlerimizden. Bu sebepten burada gerçekleştirmek istedik ve her zamanda söyleriz Bilecik'i tanıtırken. 81 ilimizde tek özelliğe sahiptir. Çünkü Bilecik dört bölgeye sınırı olan bir il ve bizde bu konular üzerinde araştırma yaparken fark ettik ki Bozüyük'te adet olan bir geleneğimizi Söğüt ya da Söğüt'te adet olan bir geleneğimizi Bilecik merkez bilmemekte. Biz burada hepsinden az, az yaşatmaya çalışacağız" dedi.

Kına gecesi etkinliği pazar günü gelin kaynananın oynaması, ilahi eşliğinde gelin çevirme, fıstık saçma ve şeker ve takı takma merasimi ile son bulacak.