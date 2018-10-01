Yaşlı nüfus artıyor

Dr. Burak Öztop, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün önemini paylaşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, Türkiye'de yaşlı nüfusun arttığına dikkat çekti. Yaşlılara karşı herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini aktaran Öztop, "Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmaktadır. Ülkemizde yaşlı nüfus yani 65 ve daha yukarı yaş, 2014 yılında yüzde 8 iken 2015 yılında yüzde 8,2'ye yükselmiştir. Ülkemizde yaşlı nüfusun diğer yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek bir artışa sahip olduğu görülmektedir. 2014 yılında toplam nüfusun artış hızı yüzde 13,3 iken, yaşlı nüfusun artış hızı yüzde 49,9 olmuştur. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir. İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir" ifadelerine yer verdi.