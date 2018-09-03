Yaya geçidinin çizgileri yenilendi

Modern belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bozüyük Belediyesi tarafından ana cadde üzerinde bulunan yaya geçidi çizgileri yenilendi. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gece saatlerinde yapılan çalışmalarla yolun her iki tarafınında bulunan yaya geçidi çizgilerinin yenilenmesi kısa sürede tamamlandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir içi yaya çizgi çalışmaları için sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.