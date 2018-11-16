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Yayaya çarpmamak için çok çabaları ama olmadı

Bilecik’te bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmekte olan yaşlı bayana çarpmamak için elinden geleni yaptı.

Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmekte olan yaşlı bayana çarpmamak için elinden geleni yaptı. Sürücünün bu uğurda devirdiği motosiklet yaşlı kadına çarparak yaralanmasına sebep oldu.


Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan 11 AAE 973 plakalı motosikletin sürücüsü Anıl Çelikbilek, Bankalar mevkiinde geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Emine Erisen isimli yaşlı kadına çarpmamak için aracının direksiyonu kırdı. Sürücü motosikletinin hâkimiyetini kaybederek devirdi. Devrilen motosiklet sürüklenerek yolun karşısına geçmekte olan Emine Erisen çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


"Frene bastı, ama durduramayacağını anlayınca motoru yan yatırdı"


Kazayı gören Mehmet Demir, kendisinin de yaya geçidinden geçtiğini anlatarak, "Bayan karşıdan geliyordu. Sürücü motosikleti durdurmak için elinden geleni yaptı. Frene bastı, ama durduramayacağını anlayınca motoru yan yatırdı çarpmamak için. Bayan motoru görünce duraksayınca motor mecbur çarptı. O an ben buradaydım, ilk müdahaleyi ben yaptım" dedi.

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