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03 Ağustos 2018 13:05

Yaz aylarında balığa ilgi azaldı

Bilecik’te, vazgeçilmez besin kaynağı olan balık satışlarında yaz aylarında durgunluk yaşanıyor.

Yaz aylarında balığa ilgi azaldı

03 Ağustos 2018 13:05


Zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri ile faydaları saymakla bitmeyen balığın hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Fakat balığın tüketimi yaşanan yer ve mevsime göre değişiklik gösteriyor. Özellikle kış aylarında balığın çeşitliliği daha çok bulunuyor.


Bilecik’te balıkçılık yapan Emre Hoşgör, yaz aylarında kışa göre durgunluk yaşandığını belirterek, “Balık sezonunun kapanması demek büyük kayıkların balık avlamaması demek. Küçük böyle amatör dediğimiz gır, gır balıkçılığı devam ediyor hala. Balıklarımız dondurulmuş değil tazedir. Satışlarımız havalar biraz serin gittiği için normal çok iyi de değil çok kötü de değil. Zaten balık bir kültür olduğu için bir alışkanlık olduğu için balık sevenler yaz mevsiminde de tercih ediyor. Ama tabi kış aylarında yaz aylarına göre daha çok satış yapıyoruz. Fiyat aralıklarımız çupra ve levrek 30 lira, hamsi 15-20 lira arasında satışa sunulmaktadır” şeklinde konuştu.




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