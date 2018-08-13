Yaz Kur’an Kursları’nda kapanış programı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Din Görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, “Bu coşkulu, heyecanlı, güzel vakitleri bizlere bahşeden Yüce Yaratıcımıza hamd-u senalar olsun. Bu hizmetlerin yürütülmesinde bize destek veren devlet büyüklerimize, idarecilerimize, vatandaşlarımıza, halkımıza ve bu konuda derdi olan gönlünde aşkı olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Osmanlı Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencisi Ömer Faruk Aydoğdu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrencilerin yaptıkları haç gösterisi ile okudukları Kuran-ı Kerim, hadis ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.