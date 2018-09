Yaz Spor Okulları'na katılan 435 öğrenci sertifikasını aldı

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl futbol, tenis, basketbol, yüzme ve buz pateni alanlarında verilen güzel eğitimler, sertifika ve madalyalarla taçlandırıldı. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Su Eğlence Dünyasında gerçekleştirilen törene katılarak öğrencilerin sevincini paylaştı.

"Amacımız çocuklarımızı televizyon ve internet bağımlılığından uzak tutmak"

Programa katılan Belediye Başkanı Nihat Can, gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları ile amaçlarının çocukları televizyon ve internet gibi bağımlılıklardan uzak tutup çeşitli etkinliklerle buluşturmak olduğunu belirtti. Can, "Bizler gerçekten çocuklarımız çok seviyoruz. Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın döneminde olduğu gibi bizler Bilecik Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın faydasına olan etkinlikleri ve çalışmaları gerçekleştirme gayretindeyiz. İnşallah çocuklarımız için çok daha güzel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Nihat Can'dan çocuklara okul öncesinde müjde

Belediye Başkanı Nihat Can, konuşmasında ayrıca, "Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Bilecik Belediyesi olarak okullarımız başlamadan önümüzdeki bu Cumartesi ve Pazar günü Pelitözü Gölpark'ta Pony Midilli Atları etkinliğini hediye ediyoruz. Okul açıldıktan sonraki pazar günleri de çocuklarımızı birbirinden güzel sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından çocuklara madalya ve sertifikalarını takdim eden Belediye Başkanı Nihat Can, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.