Yaz Spor Okulu tenis grubu öğrencileri turnuvaya hazırlanıyor

300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yaz okulunda öğrenciler ağustos ayında düzenlenecek olan turnuvaya hazırlanıyor. Tenis öğrencilerinin çok sevdiği ve tatlı bir rekabete sahne olan olimpiyat çalışması ise öğrenciler arasında büyük bir heyecan ile devam ediyor. Minik tenisçiler antrenmanlarını hafta içi 3 gün birer saatlik çalışma süreleri ile 4 Eylül Mahallesi tenis kortu ile Kasımpaşa Mahallesi tenis kortunda sürdürüyor. 14 branşta 2 bin 317 öğrencinin katılımı ile başlayan ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarında çocukların sosyalleşerek yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedeflenirken yaz tatilinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor.