Yazar Kurulay Yılmaz’ın yeni kitabı “Çerkes Mutfak Kültürü” çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde araştırmacı yazar Kurulay Yılmaz, “Çerkes Mutfak Kültürü” isimli yeni kitabını okurlarla buluşturdu.

’En yararlı bilgi araştırma ile öğrenilen bilgidir’ sözleriyle yola çıktığını belirten Yılmaz, kitabında Çerkes yemek geleneklerini anlatmaya çalıştığını söyledi. Yılmaz, “Gelenek ve göreneklerini iyi bilmeden, mutfağını yemeklerin hazırlanışı ve sunuluşunu doğru anlamak mümkün değildir. Çerkeslerin tarihte büyük bir medeniyete sahip oldukları araştırmacılar ve tarihçiler tarafından tespit edilmiştir. Yemek kültürü de ayrı bir öneme sahiptir. Çerkes tavuğu, Çerkes peyniri, Çerkes tuzu gibi dünya literatürüne girmiş yemekleri ve kundusuv, baksıma gibi keşfedilmeyi bekleyen içecekleri vardır. Çocukluğumda evimizde, köyümüzde bizzat gördüğüm duyduğum, yaşadığım geleneklerin ve yemeklerin çoğu günümüzde terk edilmiş ve unutulmuştur. Tespit ettiğim yemekleri önce listeledim. Kısa kısa tanıtımlarını yaptım. Çok sayıda kişiden bilgiler topladım. Bu kitabımda unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürümüzü yeniden canlandırarak genç neslimize bu bağlamda ışık tutmak istedim. Umarım faydalı olacaktır” dedi.