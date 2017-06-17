Yediler Mahallesi Parkı’na kavuştu

Yediler Mahallesi’nde Yediler Mahalle Konağı’nın karşısına yapılan Şehit Mahmut Ekinay Parkı’nın açılış törenine, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başsavcı Savaş Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Naci İnci, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO Başkanı Buğra Levent, parka adı verilen Şehit Mahmut Ekinay’ın ailesi, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Muhtar Naci İnci,”Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’nın mahalle projeleri kapsamında seyir terası ve mahalle konağının ardından mahalle parkımızda kısa zamanda tamamlanmış ve bugün hizmete açılmaktadır. Ben bu eserlerin mahallemize kazandırılmasında büyük çaba sarf eden Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca parkımıza şehidimizin isminin verilmesinin son derece anlamlı ve güzel olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu eserin kazandırılması kadar iyi bir şekilde kullanılmasının da önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kırıp dökmeden sahip çıkarak düzgün bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorum” dedi.

Muhtar İnci’nin ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, konuşmasında, “Mahallelerimize yaptığımız projelerle değer katmaya devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin ailesiyle birlikte güzel vakit geçirebileceği bir mekanı daha hizmete açmanın mutluluğu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Sürekli yeşil alan ve park yaptığımızdan dolayı bazı kesimlerce eleştiriliyoruz. Ancak bu eleştirileri yapanlar ilçemizde aktif olarak kullanılan 5 mahalle konağımızı, 18 yıldır yapılmayan terminalimizi, kültür merkezimizi, klimalı duraklarımızı, sentetik sahalarımızı görmezden geliyorlar. Bunca hizmeti görmezden gelerek eleştirilmek ister istemez bazen insanı üzüyor. Ancak hayata geçirilen projelerin vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılmasından duyduğumuz mutluluk bizlere biraz olsun teselli veriyor. Burada açılışını yapacağımız parkımıza da mahalle sakinlerimizin sahip çıkacağına inanıyorum. Yediler Mahallemize şu ana kadar yaptığımız yatırımların tutarının 2.5 milyon TL olduğunu da belirtmek istiyorum. Bizler halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etmek olduğunu biliyor ve bu şuurla hareket ediyoruz. Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz parkımız 3 bin 650 metrekare alan üzerine kuruldu. Toplamda 1.5 milyon TL bir bedel harcanarak bu hale getirildi. Ben bu eserin kazandırılmasındaki çabalarından dolayı müteahhit firmamıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizlerin her ortamda yanımızda yer alarak bizlere destek veren Milletvekilimiz Halil Eldemir’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Parkımıza Şehit Mahmut Ekinay kardeşimizin ismini vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu park ile şehidimizin ismini ebedileştirmek bizlere ayrı bir mutluluk vermiştir. Şehidimizin ismi artık bu parkta yaşayacak. Ben parkımızın tamamlanarak bugüne gelmesinde emeği geçen başta müteahhit firma olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizin de bu güzel parkı sahiplenerek iyi günlerde kullanmasını diliyorum” dedi.

Son olarak konuşan Kaymakam Hasan Yaman ramazan ayının huzur, sağlık ve esenlik içerisinde geçmesini temenni ederek, “Bozüyük Belediyesi bu park ile ilçemizi yeni bir yeşil alan, yeni bir yaşam alanına kavuşturuyor. Parkın projesi hakkında az çok bilgim vardı. Yediler Mahallesi’ne yakışan güzel müstesna bir proje oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullanın. İnşallah burada çocuklarınızla, ailenizle birlikte hoşça vakit geçirirsiniz. Ayrıca Belediye Başkanımızı ve Meclis Üyelerimizi de tebrik ediyorum. Bu güzel parkı daha da anlamlı kılan şehidimizin isminin verilmiş olmasıdır. Bu vesile ile şehit Mahmut Ekinay’ın şahsında tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve minnetle anıyor, parkımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından hayır duaları eşliğinde açılış kurdelesi kesilerek park hizmete girdi. Kaymakam Yaman, Başkan Bakıcı ve diğer protokol üyeleri parkın içerisinde gezerek incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği park açılışın ardından ziyaretçi akınına uğradı.