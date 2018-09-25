Yemyeşil top akasyalar gelenleri selamlıyor

Belediyeye bağlı ekipler Bozüyük girişindeki orta refüj düzenlenme çalışmalarını tamamlamalarının ardından, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına başladı. Alanda yapılan çalışmalar kapsamında orta refüje otomatik sulama sistemi yerleştirildi. Ardından ekipler, gübreleme ve ekim çalışmaları ile orta refüje yeni ve muhteşem bir görünüm kazandırdılar.

Çalışmalar Şehir merkezine doğru devam ederken, yeşillendirme çalışmaları sonunda çıkmaya başlayan çimler son derece güzel bir görüntü oluşturdu. Ekipler peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilçe genelinde devam edeceğini belirttiler.