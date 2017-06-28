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28 Haziran 2017 10:04

Yeni aldığı otomobil yandı

Bilecik’te bir vatandaşın yeni aldığı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yandı.

Yeni aldığı otomobil yandı

28 Haziran 2017 10:04


Edinilen bilgilere göre, Cavit Yaşar’ın 26 AC 639 plakalı yeni aldığı otomobili, Ertuğrulgazi Mahallesi Arıkan Sokak’taki evinin karşısında park halindeyken alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çevredeki apartman sakinleri hemen polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, Cavit Yaşar’ın henüz noter satışı işlemlerini yapmadığı öğrenildi.


Görgü tanıklarından motor ustası Necip İman da tüplü araçların hepsine benzin kesici role takılması gerektiğini belirterek, ’’Role olsaydı bu otomobil yanmazdı. Araç muayenelerinde bu araçlar geçmemelidir. Her tüplü araçta benzin kesici role olmalı. Eğer bu otomobil yolda tutuşmuş olsaydı cayır cayır yanardı. Bu araçlar fenni muayeneden geçmemeli. O yüzden Allah’ın sevgili kuluymuş” dedi.




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