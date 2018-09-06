Yeni komiser yardımcıları göreve başladı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmesi adına personel sayısındaki iyileştirmeler devam ediyor. Son olarak geçen günlerde ataması gerçekleştirilen 1’i kadın, 4 komiser yardımcısının göreve başlamasıyla ilçede görev yapan amir sayısı 9’a yükseldi. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, yeni göreve başlayan komiser yardımcılarına görevlerinde başarılar dilerken, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini kaydetti.