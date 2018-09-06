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06 Eylül 2018 12:13

Yeni komiser yardımcıları göreve başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 4 yeni komiser yardımcısı göreve başladı.

Yeni komiser yardımcıları göreve başladı

06 Eylül 2018 12:13


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmesi adına personel sayısındaki iyileştirmeler devam ediyor. Son olarak geçen günlerde ataması gerçekleştirilen 1’i kadın, 4 komiser yardımcısının göreve başlamasıyla ilçede görev yapan amir sayısı 9’a yükseldi. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, yeni göreve başlayan komiser yardımcılarına görevlerinde başarılar dilerken, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini kaydetti.




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