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17 Haziran 2017 16:32

Yeni sanayi esnafı iftar sofrasında buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu, sitede faaliyet gösteren sanayi esnafını iftar sofrasında bir araya getirdi.

Yeni sanayi esnafı iftar sofrasında buluştu

17 Haziran 2017 16:32


Geçtiğimiz yıl göreve gelen yeni sanayi sitesi yönetimi, genç ve dinamik kadrosuyla ikinci iftar etkinliğini de bu yıl düzenleyerek sanayi esnafını iftar sofrasında buluşturdu. Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Akkaya, Mübarek Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve iftar maneviyatını birlikte yaşamak için bir arada olduklarını söyledi. Semih Akkaya konuşmasında, “Bu yıl 2’ncisini düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğinde Mübarek Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve iftar maneviyatını birlikte yaşamak için sizlerle bir aradayız. Değerli katılımlarınızdan dolayı kendim ve yönetim kurulu üyelerim adına hepinize teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı.




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