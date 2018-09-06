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06 Eylül 2018 15:57

Yeni Toki’lerde çocuklar sokak oyunları şenliği ile eğlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde “Sokakta Şenlik Var” sloganı ile düzenlenen sokak oyunları şenliği tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni Toki’lerde çocuklar sokak oyunları şenliği ile eğlendi

06 Eylül 2018 15:57


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın çocukların yaz tatilinin son günlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri amacı ile bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlik yeni TOKİ’lerde TOKİ meydanında devam etti. Şenliğin dördüncü gününde Yeni TOKİ meydanını dolduran minikler doyasıya eğlenirken sürpriz hediyelerle mutlu oldular. Gönüllerince şarkı söyleyen, ilginç balon gösterilerini izleyen ve birbirleri ile yarışırken eğlenen minikler unutulmaz anlar yaşadılar. Günümüz çocuklarının geleneksel sokak oyunları ile tanışma fırsatı bulacağı, gönüllerince eğlenebilecekleri ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen sokak oyunları şenliği Yenidoğan Mahallesi Metristepe İlkokulu bahçesinde devam edecek.




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