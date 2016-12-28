Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yeni yurt açılması için çalışma izin ruhsat işlemlerinin belediye ve il özel idarelerinden alınarak kendi kurumlarına verildiğini belirterek bu konuda çok hassas davrandıklarını belirtti.

Durmuş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların denetimi konusunda hazırlıkların tamamlandığını, çalışmaların devam ettiğini belirterek yeni yurt açılması için çalışma ve izin ruhsatlarının artık Milli Eğitim tarafından verileceği söyledi. Önceden izin ve ruhsatların belediye ve il özel idarelerinden alındığı anlatan Durmuş, bir süre önce Aladağ’da yaşanan olayın bütün ülkeyi üzdüğünü anlatarak, "Böyle şeyleri yaşamamak adına biz ta onun öncesinde Ağustos ayında hazırlıklarımız yapmıştık, ama kurumların açılması Eylül- Ekim süreciyle denetimler başladı. Bir kurumda denetlenmesi gereken şeyler gerçekten çok fazla. Tekrar tekrar da gözden geçecekler. İnanıyorum ki onlarda öğrencilerimiz için gerekli önlemleri alacaklardır. Mevzuata uygun hale getireceklerdir diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim gerçekten bu ülkenin kaybedecek hiçbir değeri, evladı yok. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de Milli Eğitim Bakanlığımızın ve sayın valimizin destekleriyle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da Bilecik’teki tüm yerel sivil toplum kuruluşlarının, gerek basının, gerek de halkın desteklerini bekliyoruz. Netice de ben burada iki gözüm. Sizlerle birlikte dışarıda dört göz haline geliyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor” dedi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ayrı bir ekiplerinin okullardaki kantinleri denetlediğini anlatarak, "Ürünler sağlık için uygun mu değil mi, kırmızı kodlu ürünler var mı yok mu, hijyen standartlarına uygun mu değil mi? Bunların tutanakları tutuluyor ve gerekli işlemler onlarda da yapılıyor. Dolayısıyla hem İş Sağlığı Güvenliği açısından hem de sağlıklı beslenmeleri açısından da çalışmalar yapıyoruz. Sağlıklı Beslenme Dostu projelerimizle de okullarımızda denetimler yaptık. Türkiye’de Beslenme Dostu Okul sertifikası en fazla olan 2’nci iliz. Neticede halkımız rahat olsunlar" diye konuştu.

Yangın ve kurtarma ile ilgili 320 tane personele eğitim verildiğini söyleyen Durmuş, "Her okulumuzda İş Sağlığı Güvenliği kapsamında ekiplerimiz olacak. Bunun haricinde ilk yardım ekiplerimiz de hali hazırda bulunacak” dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okullarda İş Sağlığı Güvenliği ve ilk yardım müdahaleleri hakkında bilgi verdi. Bu husular hakkında Sağlık Bakanlığınınn açmış olduğu kurslar olduğunu belirten Duymuş, “Az tehlikeli kurumlarda 20 kişiye bir tane İlk Yardım Uzmanı, çok tehlikeli kurumlarımızda ise; 15 kişiye bir tane İlk Yardım Uzmanı olmak üzere okullarımıza artık ilk yardım müdahalesi yapabilecek personel de yetiştiriyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın açmış olduğu kurslar vardı. Tabii bunun bir maliyeti var. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin bünyesinde İl Yardım Eğitim Merkezini de açtık. Okuldaki öğretmen sayılarımızı tehlike sınıflarımıza göre kategorize ettiğimizde 296 tane öğretmenimizi biz İlk Yardım Eğitimine alacağız. Bu kursun sonunda Sağlık Bakanlığının yapacağı sınavda başarılı olurlarsa sertifikalarını alacaklar. Bu anlamda hem 6331 Nolu İş Sağlığı Kanununun gereği, hem de 6764 Sayılı Kanunla ilgili sayın valimizin talimatı gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılıyor ve hassasiyetle yapılmaya da devam edecek. Kursumuz daha yeni açıldı ilk aşama olarak 296 tane öğretmenimiz alacak bu kursu. Tabii ki bu yeterli deyip bırakılmayacak almak isteyen arkadaşlarımız eğitimlerini alacak. Aynı zamanda 4 bin personelimize de İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verildi” dedi.