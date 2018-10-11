Yenipazar halk pazarında haksız kazanç denetimi

Bilecik'in Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, zabıtaları ile birlikte ilçede kurulan halk pazarına giderek fiyat denetimi yaptı.

Özden, pazar sonrası yaptığı açıklamada, kurda yaşanan dalgalanmalarla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçmek için halk pazarına gittiğini söyledi. Burada vatandaşların fiyatlar hakkında görüşlerinin aldığını anlatan Özden sözlerine şöyle devam etti;

"Ürünlerin kaç liradan alındığını ve yüzde kaç karla satıldığını tespit etmek için yürüttüğü denetimler sırasında pazarcı esnafını pahalı satış yapmaması için uyardı. Üretici ve tüketicilerin el ele vermesi gerekir. Haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik Yenipazar Belediyesi zabıta ekipleri elinden gelen azami gayreti gösteriyor. Yenipazar'da vatandaşlarımızın üzerinden haksız kazanç sağlanmasına, hemşehrilerimizin cebindeki paraya göz dikenlere fırsat vermeyiz. Pazarlarda fatura ve fiyat kontrolü yapıyoruz. Kontrol sırasında suistimallere rastlanıldığı takdirde, bunun cezası direk pazardan men edilmesi olacak ve satış yapmasına müsaade edilmeyecek."