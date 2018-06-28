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28 Haziran 2018 11:33

Yerli domates ve salatalığın kilosu 2,5 TL

Büyük şehirlerde 5 liraya kadar yükselen Bilecik’in yerli domates ve salatalığı, kent pazarlarında kilosu 2 buçuk TL’den satılıyor.

Yerli domates ve salatalığın kilosu 2,5 TL

28 Haziran 2018 11:33


Bilecik’teki Hürriyet Mahallesinde kurulan pazarda salatalığın ve domatesin fiyatı 2 buçuk liraya satılırken, bu durum hem müşterilerin hem de pazarcının yüzünü güldürüyor. Vatandaşların bu mevsimde kilosu 1 liradan satılması beklediği salatayı ve domatesi fiyatından dolayı şimdilik daha az miktarda almayı tercih ediyor.



"Yerli Çaltı domates ve salatalığı"


Fiyatların 10-15 gün içerisinde düşeceğini düşündüklerini anlatan pazar esnafı Sinan Çekirgeci, “Salatalar Antalya’dan ve Bilecik’e bağlı Çaltı köyünden geliyor. Şu an Çaltı salatasının fiyatı 2.5 ile 3.5 TL arasında, Antalya salatası da 2 ile 2.5 TL arasında değişiyor. Domates de aynı şekilde insanların bu mevsimde kilolarca almasını beklerken fiyatlar böyle olunca talep de az oluyor haliyle. Fiyatların düşmesini bekliyoruz. Şuan Çaltı köyünde toptan 1,5 TL’den satılan salata ve domates, başta İstanbul olmak üzere bir çok büyük şehirde kilosu 5 TL’den satılıyor" dedi.




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