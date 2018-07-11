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11 Temmuz 2018 13:37

Yerli kirazın fiyatı 1 ayda 12 TL’den 3 TL’ye düştü

Hava sıcaklıklarındaki artışı ve dallardaki yerli kirazların çoğalmasıyla birlikte kilosu 12 TL’den satılan kirazlar 3 TL’ye düştü.

Yerli kirazın fiyatı 1 ayda 12 TL’den 3 TL’ye düştü

11 Temmuz 2018 13:37


Bilecik’teki pazar tezgahlarındaki 1 ay önce kilosu 12 TL’den satılan yerli kiraz bugün tezgahlarda 3 TL’den satışa sunuluyor. Bilecik merkez Deresakarı köyünden gelen kirazların artık son olduğunu anlatan satıcı Kadir Demirbaş, “Bilecik’te Pazar tezgahlarında kirazın fiyatı düştü. Kirazımız Bilecik’in Deresakarı Köyünden geliyor. İlk çıktığında 12 TL hatta 15 TL’ye kadar sattığımız kirazı, şuan 3 TL’ye satıyoruz. Satışlarımız güzel gidiyor, şu an ilimizde kiraz azaldı ve vişne çıkmaya başladı. Vatandaşlar kirazdan vişneye doğru yöneliyor" dedi.




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