Yeşil alanlarda bakım çalışmaları hız kazandı

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılmış olan parklar ve yeşil alanlarda ekipler, çapalama, biçme ve sulama çalışmalarına başladı. Ekipler öncelikli olarak Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı, 4 Eylül Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve orta refüjlerde bakım çalışmaları yapıyor. Parklarla birlikte ilçedeki pek çok yeşil alanda çalışma gerçekleştirecek olan ekipler, Bozüyük’ün her daim yeşil ve bakımlı olması için çalışmalarına rutin aralıklar ile bahar ve yaz ayları boyunca devam edecek.