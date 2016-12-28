Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 16:57

Yeşilkent Mahallesi’ne klimalı durak

Yeşilkent Mahallesi’ne klimalı durak

28 Aralık 2016 16:57

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde muhtelif noktalara yerleştirilen klimalı durakların bir yenisi de Yeşilkent Mahallesi’nde hastane önünde yerini aldı.
Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince eski durak yerinden kaldırılarak hazırlanan alana yeni klimalı durak yerleştirildi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, klimalı durağın montajının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Soğuk kış günlerinin etkisini gösterdiği şu günlerde bir klimalı durakta Yeşilkent Hastane Durağımıza. Hemşehrilerim iyi günlerde kullansınlar inşallah” diyerek, yoğun olarak kullanılan durağın hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha önce Ziraat Bankası’nın önüne, Orman Dairesi önüne, yeni sanayiye, Saraycık Caddesi üzerindeki Manişar Mevkii’ne, Yediler Mahallesi Çortuk Caddesi’ne ve yeni TOKİ’lere yerleştirilen klimalı duraklar özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların soğuktan korunacağı, dolmuş beklerken ısınabilecekleri birer mekân haline gelirken vatandaşların da takdirini topluyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç