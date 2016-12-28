Yeşilkent Mahallesi’ne klimalı durak

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde muhtelif noktalara yerleştirilen klimalı durakların bir yenisi de Yeşilkent Mahallesi’nde hastane önünde yerini aldı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince eski durak yerinden kaldırılarak hazırlanan alana yeni klimalı durak yerleştirildi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, klimalı durağın montajının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Soğuk kış günlerinin etkisini gösterdiği şu günlerde bir klimalı durakta Yeşilkent Hastane Durağımıza. Hemşehrilerim iyi günlerde kullansınlar inşallah” diyerek, yoğun olarak kullanılan durağın hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha önce Ziraat Bankası’nın önüne, Orman Dairesi önüne, yeni sanayiye, Saraycık Caddesi üzerindeki Manişar Mevkii’ne, Yediler Mahallesi Çortuk Caddesi’ne ve yeni TOKİ’lere yerleştirilen klimalı duraklar özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların soğuktan korunacağı, dolmuş beklerken ısınabilecekleri birer mekân haline gelirken vatandaşların da takdirini topluyor.