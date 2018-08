Yiğitler Bozüyük’te er meydanında hünerlerini sergiledi

Bozüyük Belediyesi Altın Kemerli 2. Karakucak Güreş Festivali Kapalı Spor Salonunun önündeki çim sahada düzenlenen güreş müsabakaları ile devam etti. Dünyaca ünlü milli güreşçilerin katıldığı festivalde Bozüyüklüler gün boyu ata sporumuz güreşi ustalarından izleme fırsatı buldu. Türkiye Karakucak Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan festivalde müsabakalar toplam üç kategoride düzenlendi. Er meydanında ilk olarak minik güreşçiler ter dökerken ardından yıldızlar kategorisi ile devam eden festival büyüklerin gösterileri ve sonrasında düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Bozüyük Belediyesi Dünya ve Avrupa şampiyonlarını ağırlayarak başarılı bir organizasyona daha imza atarken Rıza Yıldırım Altın kemerin sahibi olmaya hak kazandı.

Festivalde konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Güreş bizim ata sporumuzdur. Güreş, Türk’ün cengaverliğinin mindere, çimene yansımasıdır. Aynı zamanda çok asil bir spor dalıdır. Her ilçeden, her köyden, her mahalleden nice yiğitler çıktı. Uluslararası alanda dünya meydanlarında bayrağımızı spor adına ilk defa pehlivanlarımız dalgalandırmıştır. Bu pehlivanların sırtını sadece ölüm yere getirmiştir. Bu festival ile; ata sporumuz olan güreşi canlandırmak, yapılacak müsabakalarda yeni yetenekler keşfederek güreş camiasına kazandırmak istiyoruz. İstiyoruz ki ata sporumuz güreş ilçemizde de hak ettiği saygın yerine tekrar kavuşsun. Ayrıca bizleri bir araya getiren bu er meydanı gençlerimize hayatı da öğretir. Hayatın içerisinde yenmek kadar yenilmenin de olduğunu, aslında insanın sadece başarıya odaklı olmasının yanlış olduğunu, insanın kimi zaman düşen, kimi zaman kalkan bir varlık olduğunu öğretir” dedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın konuşmasının ardından söz alan Kaymakam Hasan Yaman ise “Geçen yıl ilki yapılan Güreş Festivalimizde güreş adına atılan tohum bu yıl filizlendi. Bu programa 600’e yakın sporcunun katılması ile çok yakından bizlerde buna müşahede ediyoruz. Güreş ata sporumuz. Güreşin çok önemli iki ayağı var; birisi fiziki güç, bedeni güç, zeka, taktik ve hüner. Diğer önemli ayağı ise güreşin kendi içerisinde oluşturduğu ahlaki kurallar, ilkeler, felsefesi ve prensipleri. Yani bir yandan bedeni terbiye ederken diğer yandan ruhu terbiye eden ata sporumuz güreş. İnşallah bu yıl ikincisi oldu, yüzlercesi olup daha geleneksel hale gelecek. Bu müsabakaların bir kaybedeni olmuyor, çünkü buradaki coşkuyu, heyecanı yaşamak her zaman bir kazanç. Sporcularımıza başarılar, hemşehrilerime iyi seyirler diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından TV programcısı Ömer Döngeloğlu dua yaptırarak festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozüyük Belediyesi Altın Kemerli 2. Karakucak Güreş Festivali’ne Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, TV programcısı Ömer Döngeloğlu, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Güreş Ağası Mehmet Bayram, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve güreş severler katıldı. Festival, müsabakaların bitiminde yapılan ödül töreni ve plaket takdiminin ardından sona erdi.