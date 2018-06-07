Yıldırım düşen lojmanda yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, sağanak yağmur sırasında İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi’nde bulunan Devlet Demir Yollarına ait lojmanın çatısına yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaneli, Vezirhan ve Bayırköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, Devlet Demir Yollarına ait Lojmanın çatı katında yıldırım düşmesi sonuncu meydana gelen yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangının yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiğini ifade eden Şahin, "Arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Ancak lojmanın çatısı hasar gördü” dedi.