Yıldız Ramazanoğlu ile Medeniyet Söyleşisi gerçekleştirildi

Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Bayram Sağır, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tanıtım filmi izlendi. Ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, dünyada küreselleşme hareketlerinin 1490’da, 1890’da ve 1990’da gerçekleştiğini belirtti. Durmuş, “1490 bizi çok ilgilendirmez. Amerika’nın keşfi ile beraber yerliler de katledildi. 1890’da balkanlar coğrafyası dini ve etnik kimliği ön plana çıkarılarak Osmanlı topraklarından ayrıldı. Ortadoğu’da da aynı şeyler yaşanıp, bugünkü sınırlarımız çizildi. 1990 yılına geldiğimizde Körfez Savaşı ortaya çıktı ve Irak’ın, Suriye’nin şimdiki durumuyla karşı karşıya kalındı. Biz öğrencilerimizle beraber bu coğrafyada tarih yazacağız. Laz’ıyla Çerkez’iyle Türk’üyle Kürt’üyle, Alevi’si ile Sünni’si ile hep birlikte hareket ettiğimizde, gerçek gücümüzü ortaya çıkaracağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu da sizlerle başaracağız” şeklinde konuştu.

“Edebiyat kıyıda, köşede kalmış şeyleri keşfetmektir”

Ardından "Medeniyet Söyleşisi" için kürsüye gelen yazar Yıldız Ramazanoğlu, edebi eserlere bakıldığında bu eserlerin ulusların acılarını, sevinçlerini dile getirdiğini, toplumun bir yansıması olduğunu, ülkenin başından 1’inci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi acı olaylar geçtiğini, İslam’ın milleti bir arada tutan bir şemsiye görevi gördüğünü söyledi. Ramazanoğlu, “Yatağınızın içinde kitap okurken dünyayı dolaşabilirsiniz. Edebiyat kıyıda, köşede kalmış şeyleri keşfetmek ve görünmeyeni göstermektir” dedi.

Program, Medeniyet Söyleşisinde bulunan Yazar Yıldız Ramazanoğlu’na hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.