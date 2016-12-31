Yılın son gününde en yoğun ilgi piyango biletlerine

Bilecik’te yılın son günü en yoğun ilgi yine Milli Piyango biletlerine oldu.

2017 yılında Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlenirken, tam bilet 60, yarım bilet ve çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Bilecik’te büyük çekilişe sayısı saatler kala biletlere taleplerin son derece arttığı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Milli Piyango satıcısı Bekir Akgün, biletlere bu sene aşırı bir talep olduğunu belirtti. Akgün, “Satışlarımız her seneye göre daha iyi oldu bu sene. Biletlerin bu sene erkenden tüketileceği söyleniyordu sanırım öyle de oldu. Çekilişe saatler kaldı. İnşallah Bilecik’e büyük bir para vereceğiz. Bilecik’e geçen sene 2 trilyon verdik çeyrek bilete. Bu sene daha fazla çıkmasını umut ediyoruz” dedi.