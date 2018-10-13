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Yılların köftecisinden hükümetin indirim çağrısına destek

Bilecik’te 19 yıldır bu yana köfte ekmek satan Hasan Kapukaya, hükümetin yüzde 10 indirim çağrısına kulak verdi ve üstüne kendinden yüzde 5’lik daha indirim yaptı.

Bilecik'te 19 yıldır bu yana köfte ekmek satan Hasan Kapukaya, hükümetin yüzde 10 indirim çağrısına kulak verdi ve üstüne kendinden yüzde 5'lik daha indirim yaptı.


Bilecik merkez İstasyon Mahallesi eski tren garı girişinde arabasında senelerdir köfte ekmek satan Hasan Kapukaya, hükümetin yüzde 10 indirim çağrısına kulak verdi. Köfte ekmek arabasına "10 Ekim 2018'den itibaren enflasyonla mücadele için devlet millet el ele" yazan Hasan Kapukaya, "Köfte ekmek daha önceden 6 TL idi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonla mücadele kapsamında asgari yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını açıklamasının ardından hemen harekete geçtim. İlk olarak evde hazırladığım yazıyı köfte ekmek arabama astım. 6 TL'nin yüzde 10'u 60 kuruş yaparken ben yüzde 15'e varan indirim yaptım. Şuna köfte ekmek 5 TL. Bu bizim gibi küçük esnafların yanı sıra büyük firmaların da yapmasını bekliyoruz" dedi.

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