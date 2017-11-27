Yolcu otobüsü seyir halindeki tıra arkadan çarptı; 14 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bozüyük’ten Bilecik istikametine seyir halindeki Cengiz Göç yönetimindeki 32 ER 211 plakalı yolcu otobüsü, Şelale rampalarına geldiğinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Samet Yıldırım yönetimindeki 42 BKE 37 plakalı tıra arkadan çarptı Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü sürücü Cengiz Göç ve yolculardan Furkan Aygan, Sıddık Akçay, Mehmet Akbulut, Mehmet Akif Petek, Taha Kayış, Fatih Baykal, Abdullah Kurt, Yılmaz Turanlı, Muhammet Yılmaz, Halan Akyüzal, Furkan Cafer Yıldırım, Musa Alperen Yılmaz, Ömer Bargın ve Barış Sağnıç yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.