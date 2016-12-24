Yönetmen Ercüment Doğan, Bilim ve Kültür Sohbetlerinin konuğu oldu

Bilecik Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve başarılı oyuncu Ercüment Doğan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilim ve Kültür Sohbetlerinin konuğu oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi her hafta geçiştirilen Bilim ve Kültür Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Bilecik Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve başarılı oyuncu Ercüment Doğan oldu. Bilecik’te tiyatronun gelişmesi için yıllar boyu çaba sarf eden isimlerden biri olan Doğan, konuşmasına Bilecik Tiyatro Festivalinin yıldan yıla gösterdiği gelişimi anlatarak başladı. İlk yıllarında seyirci bulmakta zorlanılırken, aradan geçen 13 yılın ardından festivalde boş koltuk bulmanın imkansız hale geldiğini belirten Doğan, festivalin bugün itibariyle “Türkiye’nin en iyisi” olduğunu söyledi. Doğan, yakın zamanda Kültür Bakanlığı tarafından Bilecik Belediyesine ödül verileceğini ve diğer illere Bilecik’in bir model olarak sunulacağını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Üniversite Bilecik’in en büyük gücü. Tiyatro konusunda gösterdikleri hassasiyet için rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Taş’a teşekkür ederim. Üniversitede açılan tiyatro kulübünün faaliyetlerini öğrendim ve çok mutlu oldu. Önümüzdeki dönemlerde Bilecik’te tiyatro alanında yeni gelişmelerin yaşanacağının da müjdesini de buradan vereyim.”

Ercüment Doğan’ın söyleşisine, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Hazer, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doc. Dr. Yakup Öztürk’ün yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın sonunda Ercüment Doğan’a Rektör Taş tarafından üniversitenin anı tabağı hediye edildi.