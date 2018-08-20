’Yörük Kurultayı’ Vali Büyükakın başkanlığında toplandı

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi ’Yörük Kurultayı’ gerçekleştirildi.

Vali Tahir Büyükakın, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Yörük Türkmen temsilcileriyle Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Vali Büyükakın, daha sonra Belediye Türk Sofrası’nda düzenlenen Yörük Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, Söğüt toyunun önemine dikkat çekerek, geleneğin yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

’’Bu ruhun, geleneğin yaşatılması ve daha fazla kişiye ulaşması önemli’’ diyen Vali Büyükakın şunları kaydetti:

"Bir diğer önemli konu bu kurultayın ve şenliklerin kalitesini artırmak. Ertuğrul Gazi ve geleneğini anlatan ve bunu her kesime ulaştıran bir sistem oluşturmak zorundayız. Önümüzdeki seneden itibaren dönemin tarihine ilişkin sempozyumlara başlarsak bu ruh, bu dönem çok daha fazla kişi tarafından bilinir. O nedenle önümüzdeki sene için bu çalışmayı başlatacağız. Bu kültürü sürdürmek için o döneme ilişkin konuları anlata sempozyumlar düzenlemeli ve bu konuda romanlar yazılmalıdır. Bunu başarırsak çocuklarımız süpermen, batman değil bizim kültürümüzün kahramanlarını örnek alırlar. Biz bunu romanlarla, tiyatro oyunları ile başaracağız. Bunun için biz şenlikler sonrasında seneye gerçekleştirilecek.’Ertuğrul Gazi’ sempozyumu düzenleme, oyun yazımı çalışmalarına başlayabilelim. Biz burada olalım, olmayalım bunlar yapılmalı. Bunlar toyu toy yapan şeyler. O zamanki toyda devlet meseleleri konuşulmuş. Şimdi neden yapılmasın. Davos’ta bugün yapılıyor. Neden Söğüt’te yapılmasın. Söğüt’te bunun gerçekleşmesi için elimden gelen çalışmayı ben başlattım. Burada, Söğüt’te insana devlete dair her şeyin konuşulacağı bir toy neden olmasın. Bizim gönül coğrafyamızda bunu başaracak güçteyiz. Bunu başarmak Söğüt’e yakışır. Söğüt’te kurulacak küresel toy Davos’a alternatif olur. Dünya 5’ten büyüktür diyen Başkanımızın bu görüşüne ’Devleti yaşat ki insan yaşasın’ diyen düşünce ile birleştirirsek bu ruhu yaşayabiliriz. Bunu başarmak zorundayız. Ben bunu dilim döndüğünce anlatmaya ve uygulamaya geçirmek için çalışıyorum. Sizde bunların takipçisi olun."