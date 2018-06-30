Yük treninin çarptığı boz ayı telef oldu

Ölen hayvan bulunduğu yere gömüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halinde bulunan bir yük treni, Bozüyük yakınlarındaki Ayvalık istasyonu mevkiinde bir ayıya çarptı. Yaralanan ve acılar içinde yerde kalan ayıya Bozüyük Belediye ve Bilecik Belediyesi bağlı ekipler müdahale etti. Üç ayağı kırıldığı belirlenen 150 kilo ağırlığındaki ayı, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedaviye cevap vermeyeceği ve çok acı çektiği gerekçesiyle uyutuldu. Ölen hayvan bulunduğu bölgeye gömülürken, bu tür ayıların bölgede sıklıkla görüldüğü öğrenildi.