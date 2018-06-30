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30 Haziran 2018 13:40

Yük treninin çarptığı boz ayı telef oldu

Bilecik’te bir yük treninin çarptığı boz ayı telef oldu.

Yük treninin çarptığı boz ayı telef oldu

30 Haziran 2018 13:40

Ölen hayvan bulunduğu yere gömüldü.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halinde bulunan bir yük treni, Bozüyük yakınlarındaki Ayvalık istasyonu mevkiinde bir ayıya çarptı. Yaralanan ve acılar içinde yerde kalan ayıya Bozüyük Belediye ve Bilecik Belediyesi bağlı ekipler müdahale etti. Üç ayağı kırıldığı belirlenen 150 kilo ağırlığındaki ayı, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedaviye cevap vermeyeceği ve çok acı çektiği gerekçesiyle uyutuldu. Ölen hayvan bulunduğu bölgeye gömülürken, bu tür ayıların bölgede sıklıkla görüldüğü öğrenildi.




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