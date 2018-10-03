Zabıta 'haksız kazanç' denetimlerine başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde zabıta ekipleri, haksız kazancın önüne geçmek amacıyla denetimlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı üzerine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı ile harekete geçen Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak ‘haksız kazanç' elde edilmesini engellemek amacıyla ilçe merkezinde marketler ve alışveriş merkezlerinde fiyat etiketi denetimlerine başladı. Denetimlerde rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimlerde bugün itibarıyla 29044 sayılı fiyat etiketi yönetmeliğinde zorunlu hale gelen; malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret olup olmadığı da kontrol ediliyor. Denetimler sonunda gerekli uyarılar yapılarak tespit edilen eksikliklerin 29044 sayılı fiyat etiketi yönetmeliği gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilecek. Ayrıca yapılan denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçen gıdalar hakkında tutanak tutularak ve cezai işlem uygulanarak ürünler imha edildi.

Zabıta ekiplerinin ilçe sakinlerinin zarara uğramaması için denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği öğrenildi.