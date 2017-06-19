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19 Haziran 2017 16:10

Zabıta Müdürlüğü’nden sağlıklı bir bayram için denetimler

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram şekeri, bayram kolonyası ve tatlı ile baklava satışı yapan iş yerleri ile kapalı pazardaki esnafı denetledi.

Zabıta Müdürlüğü’nden sağlıklı bir bayram için denetimler

19 Haziran 2017 16:10


Bayramlık tatlı ve baklavalara ilişkin olarak da kontroller yapan ekipler, vatandaşların diğer zamanlarda olduğu gibi bayramda da daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almalarını sağlıyor.


Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kontrollerde genel hijyen şartlarının yanı sıra, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaparak, ürünlerin satış şartlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını inceledi. Gıdaların son kullanma tarihi ve fiyatını inceleyen ekipler, gerekli durumlarda esnafa çeşitli uyarılarda bulundu.


Öte yandan, halkın sağlığına zarar veren ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulayan ekipler, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda 153 numaralı telefonların aranması uyarısında bulundular.




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