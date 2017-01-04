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04 Ocak 2017 12:39

Zabıta Müdürlüğü’nden yeni yılın ilk denetimi

Zabıta Müdürlüğü’nden yeni yılın ilk denetimi

04 Ocak 2017 12:39

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentte faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde yılın ilk denetimi yapıldı.
Zabıta Müdürü Erdem Tetik’in gözetiminde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, ekmeklerin gramajı ve genel temizlik kontrolü başta olmak üzere birçok başlıkta incelemeler yaptı. Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen şartlarını da inceleyen ekipler, iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaptı. Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde zabıta ekipleri kontrollerde çeşitli uyarılarda bulundu. Halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulayan ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına gerekli eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.
’’Uygun ortamlarda üretim yapılmayan iş yerlerine gerekli yaptırımları uyguluyoruz"
Zabıta Müdürü Erdem Tetik, gerçekleştirdikleri denetimler hakkında yaptığı açıklamada; ’’Uygun ortamlarda üretim yapılmayan iş yerlerine gerekli yaptırımları uyguluyoruz’’ ifadesini kullanarak, şu bilgileri verdi:
’’Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, 2017 yılının ilk denetimini gerçekleştirdik. Birçok alanda belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımız kapsamında bugün, unlu mamul üretim yerlerinde incelemelerde bulunduk. Ekmek gramajı ve genel temizlik şartları başta üzere birçok kalemde gerçekleştirdiğimiz kontrollerde amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir şekilde üretilen ürünleri almalarını sağlamaktır. İlimizdeki bütün unlu mamul üretim yerlerini kontrol ettik ve üretici esnafımıza gerekli hallerde uyarılarda bulunduk. Ayrıca vermiş olduğumuz süre zarfında eksiklikleri gidermeyen iş yerleri için de gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmayacağız. Vatandaşlarımızdan, bu konulardaki olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları aramalarını talep ediyoruz.’’



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