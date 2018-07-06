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06 Temmuz 2018 17:21

Zabıtadan seyyar gözlükçü denetimi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, yasak olmasına rağmen seyyar olarak gözlük satışı yapanlara denetimde bulundu.

Zabıtadan seyyar gözlükçü denetimi

06 Temmuz 2018 17:21


Yasa gereği her türlü gözlüğün cam ve çerçeveleri reçete karşılığı sadece gözlükçü satılırken pazarlarda ise bazı tezgahlarda satışı gerçekleştiriliyor. Gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri, seyyar olarak satılan gözlüklerde kontrollerde bulundu. Ekipler, gelen ihbar üzerine pazarda yaptıkları denetimlerde 21 okuma gözlüğüne el koydu. Seyyar satış yapan kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşları da seyyar gözlük satış yapılan yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.




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