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06 Eylül 2018 13:53

Zabıtalardan esnafa karanfil takdimi

Zabıta Teşkilatının 192.

Zabıtalardan esnafa karanfil takdimi

06 Eylül 2018 13:53

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ile esnaf ve vatandaşlara karanfil takdim etti.


Çeşitli vesilelerle vatandaşları ve esnafı ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bu kez zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Çarşı merkezinde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Başkan Can, esnafa hayırlı işler temennisini iletti. Vatandaşların ve esnafın belediye çalışmaları ve hizmetleri hakkında talep ve görüşlerini de dinleyen Belediye Başkanı Nihat Can, "Bu hafta Zabıta Teşkilatımızın kuruluşunun 192. yıl dönümü. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında önemli vazifeler gören zabıta memurlarımızı ziyaret ederek, haftalarını tebrik ettik. Bilecik Belediyesi ailesi olarak bütün birimlerimizle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek gayretindeyiz. Çeşitli vesilelerle esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyorduk. Bugün de zabıta memuru arkadaşlarımız ile birlikte esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, karanfil hediye ettik. Hal ve hatırlarını sorduk. Belediyemiz hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili hemşehrilerimizi dinleme imkanı bulduk. Ben bu vesile ile bütün zabıta teşkilatımızın her bir üyesinin bu anlamlı haftasını tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Zabıta memurları da Belediye Başkanı Nihat Can’a ziyaretleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler.




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