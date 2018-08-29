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29 Ağustos 2018 11:06

Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvasının kuraları çekildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen ’Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvası’ kuraları çekildi.

Zafer Kupası Kadın Futbol Turnuvasının kuraları çekildi

29 Ağustos 2018 11:06


Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde çekilen kura sonrasında turnuvada 1. Lig ekiplerinden Beşiktaş, İzmir Konak Spor, Akdeniz Nurçelik, Kocaeli Bayan takımları yer alacak. Turnuva öncesinde ilçeye gelen Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 4 gündür burada kampını sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin “Osmaneli ‘de bayram öncesi ’2. Lefke Cup U-15 turnuvamız’ düzenlenmiş ve Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu, Sakaryaspor, Eskişehirspor bu turnuvada yer almıştı. Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile sona eren turnuva ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamıştı” dedi.


Osmaneli’de yine sporseverlerin ilgi duyacağı bir turnuva olacağını belirten Belediye Başkanı Şahin gelecek yıllarda bu tür turnuvalarda sayıyı daha da arttırarak Osmaneli’yi spor ve turizmde daha yukarılara taşıyacaklarını belirtti.




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