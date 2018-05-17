250-300 derecelik fırın önünde zorlu ekmek mesaisi

Bingöl’de hava sıcaklıklarının 25 derece olması ve Ramazan ayının bu yıl serin geçmesi pide üretimi yapan fırıncıları az da olsa rahatlattı. Fırıncılar 250-300 derece sıcaklığa ulaşan fırının karşısında zor koşullara rağmen oruçlarını tutarak hem Ramazan pidesi hem de ekmek üretiyor. Merkez’de bulunan bir fırında usta olarak çalışan Aziz Burkay, Ramazan ayının Bingöl’de bu yıl serin geçtiğini söyledi. Burkay, "Dışarıda sıcak hava pek bizi etkilemiyor diğer ramazanlara göre ama fırın sıcaklığı ister istemez bizi etkiliyor. Açlıktan çok susuzluk problemimiz oluyor. 250-300 arası fırın sıcaklığında çalışıyoruz. Sabah erken hamur yapımına başlıyoruz ve neredeyse iftar saatine kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımız iftarda sıcak ekmeklerini alsın” dedi.

Havanın dışarıda 25 dereceye yakın olduğunu belirten Hasan Bakır ise, “Bingöl’de ilk kez Ramazan ayı bu kadar rahat ve serin geçiyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’deki fırıncıların işi daha zor. Onlar yaklaşık 300 derecelik fırının önünde bize ekmek üretmek için kürek sallıyorlar" ifadelerini kullandı.