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19 Eylül 2017 15:28

830 adet kaçak telefon için ailesini kullandı

Bingöl’de polis, içerisinde ailesi bulunan bir şüphelinin aracında yaptığı aramada ilk yardım çantası, koltuk , paspas altı ve yastık içine zululanmış 830 adet kaçak cep telefonunu ele geçirdi.

830 adet kaçak telefon için ailesini kullandı

19 Eylül 2017 15:28


Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada Van’dan Muş istikametine giden R.D. idaresinde aracı Bingöl’de durdurdu. Araçta arama yapan polis, koltuk, ayak paspası altında, ilk yardım çantasında, stepne kısmında, bagaj paspası altında ve araç içerisinde bulunan iki adet yastık içerisindeki yünlere gizlenmiş halde toplam 830 adet kaçak cep telefonunu buldu.


Daha önce de iki kez aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli R.D. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında eşi, kızı, gelini ve torununda olduğu ve onları kullanarak ailesi süsüyle kaçakçılık yapmaya çalıştığı bildirildi.




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